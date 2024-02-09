Büşra Hatun Ekinci'nin gözü gülle atmada uluslararası başarılarda

İlkokul öğretmeni sayesinde 10 yıl önce atletizmle tanışan Büşra Hatun Ekinci, önce kros ve atlama branşlarında mücadele etti, 7 yıl önce de gülle atmaya başladı.

Gülle atmada 19 Türkiye şampiyonluğu elde eden Büşra Hatun, 2019'da İstanbul'da yapılan 18 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'nda ikinci oldu. 20 yaşındaki sporcu, 2019 ile 2022 yılları arasında yapılan Balkan şampiyonalarında ise 4 ikincilik ve 1 de üçüncülük elde etti.

[Fotoğraf: AA]

Son olarak hafta sonu Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek Büşra Hatun, gülle atmada zirveye çıkmak için yoğun bir antrenman programı uyguluyor.

Büşra Hatun Ekinci, 2021'de Estonya'da yapılan 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 7'nci, yine aynı yıl Kenya'daki 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda ise 8'inci olduğunu, bu iki organizasyonda da altın madalya kazanmayı hedeflediğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Balkan ve Avrupa şampiyonalarında mücadele edecek

Büşra Hatun, gülle atmanın birçok sporla iç içe olduğunu dile getirdi.

"İnsanlar sadece bizim gülle attığımızı düşünüyor. Oysa biz koşuyoruz, halter yapıyoruz, birçok spor dalını içerisinde barındıran bir spor dalı. Çok yoruluyoruz ama iyi bir antrenör arkanızda olursa her zaman ileriye gidebilirsiniz. Gelecek aylarda yapılacak 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda madalya almak istiyorum. Yine öncesinde İstanbul'da yapılacak Balkan Şampiyonası'nda da derece elde etmeyi hedefliyorum. 2028 yılında olimpiyatlarda yarışıp madalya alarak Türk bayrağını dalgalandırmak istiyorum."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Büşra Hatun'dan madalya bekliyor

Antrenör Sercan Yavuz ise Büşra Hatun'un yoğun tempoda çalışarak katıldığı organizasyonlarda önemli başarılar elde ettiğini ve kendisiyle gurur duyduklarını ifade etti.

Yavuz, sporcusunun birçok başarısının bulunduğunu aktardı.

"Büşra'nın Balkan şampiyonalarında 5 ikinciliği, bir de üçüncülüğü var. Bu anlamda Balkan şampiyonalarına aşina bir sporcu. Bundan sonraki hedefleri arasında 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası var. Onun da barajını geçti aynı zamanda. Bu organizasyonda hedefi kürsüde olmak. Onun için de iyi çalıştığını ve güzel bir sonuç alabileceğini düşünüyorum. Olimpiyatlarda da gülle atma branşında olimpiyat kotası bekliyorum."​​​​​​​