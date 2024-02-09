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Spor
AA 09.02.2024 14:00

Milli judocu Yusuf Çelik'in hedefi bronz madalyaları altın yapmak

Bugüne kadar 2 dünya ile 3 Avrupa üçüncülüğü bulunan 26 yaşındaki işitme engelli milli judocu Yusuf Çelik'in hedefi, katılacağı Dünya Şampiyonası'nda bu kez altın madalyaya ulaşmak.

Milli judocu Yusuf Çelik'in hedefi bronz madalyaları altın yapmak
[Fotograf: AA]

İşitme Engelli Judo Milli Takımı sporcusu Yusuf Çelik, judocu babası ve amcasının tavsiyesi üzerine 10 yaşında bu sporla ilgilenmeye başladı.

Bugüne kadar Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra katıldığı dünya şampiyonalarında 2, Avrupa şampiyonalarında da 3 üçüncülük elde eden milli judocunun hedefi, altın madalya alarak Türk bayrağını göndere çektirmek.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yusuf Çelik, milli takım teknik direktörleri Atilla Öztürk ve Murat Gemalmaz eşliğinde nisan ayında Kazakistan'da yapılacak Dünya Şampiyonası için hazırlıklarını Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdürüyor.

Yusuf Çelik, spora erken yaşta başladığını söyledi. Yusuf, ailesinin judoyla ilgilendiğini anlatttı.

"Babam ve amcam judocu olduğundan dolayı bu sporu seçtim. İşitme engelliler kategorisinde 2015 yılında yarışmaya başladım. O günden beri var gücümle çalışıyorum."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yusuf, hedefleri bulunduğuna işaret etti. Milli sporcu, kampta çalışmaların oldukça iyi gittiğini, Dünya Şampiyonası'na en iyi şekilde hazırlandığını kaydetti.

"Bu sene gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'nda altın madalya almak, ardından da 2025'te Tokyo'da gerçekleştirilecek olimpiyatlarda ülkemi en iyi şekilde temsil etmeyi istiyorum. Beni destekleyen kulübüme ve teknik ekibime teşekkür ediyorum."

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