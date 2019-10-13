Spor
Buse Naz Çakıroğlu dünya ikincisi oldu13 Ekim 2019 Pazar 11:43 - Son Güncelleme 13 Ekim 2019 Pazar 11:59
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası 51 kilo finalinde milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, Rus rakibi Liliya Aetbaeva'ya mağlup olarak gümüş madalya kazandı.
Ulan Ude kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Buse Naz Çakıroğlu, 51 kilo finalinde Rus Liliya Aetbaeva ile karşı karşıya geldi.
Rakibine mağlup olan milli sporcu, podyumun ikinci basamağına çıktı.
Buse Naz Çakıroğlu, yarı finalde, daha önce 6 kez dünya şampiyonu olan Hint Chungneijang Mary Kom Hmangte'yi mağlup etmişti.
Şampiyonada bugün ayrıca 69 kiloda Busenaz Sürmeneli ve 81 kiloda Elif Güneri, altın madalya için ringe çıkacak.
Kaynak: AA