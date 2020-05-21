Haber Giriş: Kaynak: AA
Bursaspor'da koronavirüs testleri negatif çıktı
[Fotoğraf: AA]
Bursaspor'da teknik heyet, futbolcu ve A takım personelinin yeni tip koronavirüs (COVID-19) testlerinin negatif çıktığı belirtildi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor kulübünden yapılan yazılı açıklamada, teknik heyet, futbolcular ve A takım personeline bu sabah COVID-19 PCR testi yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, testlerde pozitif bulguya rastlanmadığı ifade edildi.
Etiketler: bursaspor TFF 1. Lig koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 01:02
Sıradaki Haber
Galatasaray'da koronavirüs testleri negatif çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz