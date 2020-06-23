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Bursaspor teknik direktör İrfan Buz ile prensipte anlaştı
[Fotoğraf: AA]
Bursaspor, teknik direktörlük görevi için İrfan Buz ile prensipte anlaşma sağladı.
Yeşil-beyazlı kulüp, İbrahim Üzülmez ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdürüyor.
İrfan Buz ile yapılan görüşme sonucunda prensipte anlaşmaya varıldığı öğrenildi.
Almanya'da bulunan İrfan Buz'un, bugün uçakla İstanbul'a geleceği kaydedildi.
İrfan Buz, son olarak TFF 2. Lig ekibi Yılport Samsunspor'da görev yapmıştı.
Etiketler: bursaspor Teknik direktör İrfan BuzSon Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 20:51
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