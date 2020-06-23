Uluslararası Basketbol Federasyonundan (FIBA) yapılan açıklamaya göre, 2021'e ertelenen Tokyo 2020'de ilk defa olimpik spor olarak yer alacak 3x3 basketbolun elemeleri, 26-30 Mayıs 2021 tarihlerinde Avusturya'nın Graz kentinde yapılacak.

Eleme turnuvasına katılacak 20 takım arasında bulunan Türkiye Erkek Milli 3x3 Basketbol Takımı, Moğolistan, Polonya, Brezilya ve Çekya ile A Grubu'nda yer alıyor.

Erkeklerde ev sahibi Japonya'nın yanı sıra FIBA 3x3 dünya sıralamasının ilk 3 basamağındaki Sırbistan, Rusya ve Çin, olimpiyatlara doğrudan katılım hakkı elde etmişti.

Daha önce Hindistan'ın Bengaluru kentinde 18-22 Mart tarihlerinde düzenlenmesi planlanan elemeler, koronavirüs nedeniyle iptal edilmişti.