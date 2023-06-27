Bursalı başpehlivan Yalçın Üncül Kırkpınar'a iddialı hazırlanıyor

Üncül, 7-9 Temmuz'da düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne Gürsu Spor Tesisleri'nde taktik ve dayanıklılık çalışmasıyla hazırlandığını belirtti.

"Kampımızın son günlerindeyiz. İddialı bir şekilde çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz."

Üncül, 20 yıldır güreştiğini, bunun son 3-4 senesinde başpehlivanlık müsabakalarına katıldığını ifade etti. Hedeflerini anlattı.

"Tüm pehlivanların hedefi Kırkpınar'da başpehlivan olmaktır. Tüm başpehlivanların hedefi de burada altın kemere sahip olmaktır. Benim hedefim de Bursa'ya altın kemeri getirmek. Bursa'yı temsil eden tek başpehlivan olmanın yükü var üstümde. Elimizden geleni yapıp Kırkpınar'dan altın kemeri getireceğiz. Tecrübelendim ve tüm başpehlivanlara karşı nasıl güreşeceğimi biliyorum. Hepsine farklı stillerde güreşerek elimizden geleni yapıp rakiplerimizi yeneceğiz."

"Kemere her zaman adayız"

Bursa Büyükşehir Belediyesi Güreş Takımı Antrenörü Adem Ustaoğlu da hazırlıkların sonuna geldiklerini anlattı.

Ustaoğlu, Kırkpınar'ın kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı.

"Eksiklerimizi giderdik. Kırkpınar'da geçen sene 5 madalyamız vardı. Bu sene daha da artırmayı planlıyoruz. Yalçın bu sene kemere aday. Eksiklerimizi kapattık. Rakiplerimize göre antrenmanlarımızı yaptık. Kiminle nasıl güreşeceğimizi biliyoruz. Kırkpınar'da inşallah en iyi şekilde bunları uygulayacağız."