"2023 TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinin ilk elemeleri yapıldı

TOSFED'den yapılan açıklamaya göre, projenin birinci faz elemelerine 272 kişi katıldı. Kocaeli'de yer alan TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde 4 gün süren elemeler sonunda 20 erkek ve 5 kadın katılımcı, ismini final elemelerine yazdırdı.

Projenin ikinci grup elemeleri 16-19 Ağustos, final elemeleri ise 14-15 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Ehliyet sahibi, 30 yaş ve altı gençleri otomobil sporlarına kazandırmayı hedefleyen projenin final elemeleri sonunda en hızlı 10 erkek ve 4 kadın sürücü belirlenecek. Belirlenen bu sporcular, ücret ödemeden Fiat Egea yarış otomobilleri ile 3 yarıştan oluşan "2023 TOSFED Yıldızını Arıyor" serisinde mücadele etme imkanı bulacak.