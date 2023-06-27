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Spor
AA 27.06.2023 10:17

"2023 TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinin ilk elemeleri yapıldı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Fiat iş birliği ile düzenlenen "2023 TOSFED Yıldızını Arıyor" sosyal sorumluluk projesinin ilk grup elemeleri tamamlandı.

"2023 TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinin ilk elemeleri yapıldı

TOSFED'den yapılan açıklamaya göre, projenin birinci faz elemelerine 272 kişi katıldı. Kocaeli'de yer alan TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde 4 gün süren elemeler sonunda 20 erkek ve 5 kadın katılımcı, ismini final elemelerine yazdırdı.

Projenin ikinci grup elemeleri 16-19 Ağustos, final elemeleri ise 14-15 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Ehliyet sahibi, 30 yaş ve altı gençleri otomobil sporlarına kazandırmayı hedefleyen projenin final elemeleri sonunda en hızlı 10 erkek ve 4 kadın sürücü belirlenecek. Belirlenen bu sporcular, ücret ödemeden Fiat Egea yarış otomobilleri ile 3 yarıştan oluşan "2023 TOSFED Yıldızını Arıyor" serisinde mücadele etme imkanı bulacak.

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