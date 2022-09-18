Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar 20:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da "Tophane'den Mudanya'ya Bisiklet Turu" gerçekleştirildi
[Fotograf: AA]
Bursa'da, "Tophane'den Mudanya'ya Bisiklet Turu", yaklaşık 750 sporcunun katılımıyla tamamlandı.
Tophane Rotary Kulübü tarafından "Zafere Pedal" sloganıyla gerçekleştirilen ve Tophane Saltanat Kapısı'ndan başlayan tur, Mudanya ilçesi Mütareke Meydanı'nda sona erdi.
Turun tamamlanmasının ardından Mudanya İlçe Bandosu ile Den Den Grubu'nun sahne aldığı etkinlik düzenlendi, sporculara hediyeler verildi.
Etiketler: Bursa
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