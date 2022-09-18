Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü ev sahipliğindeki organizasyona 40’ı Avrupa’dan olmak üzere 52 tekne katıldı.

Bugünkü final mücadelesinin ardından İsveç'ten Anton Dahlberg-Lovisa Karlsson ikilisi, organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.

İspanyol Jordi Xammar Hernandez-Nora Brugman Cabot'un ikinci olduğu organizasyonda İtalyan sporcular Giacomo Ferrari-Bianca Caruso üçüncülüğü elde etti.

Türkiye'yi temsil eden Deniz Çınar-Simay Aslan yirminci, Deniz Saltık-Mete Saltık otuz yedinci, dört gündür start alamayan Efe Tulçalı-Defne Danişmend son sırada yer aldı.