İstanbul’un simge spor tesislerinden Burhan Felek Atletizm Stadı'nda yenileme çalışmaları tamamlandı.

Uluslararası Atletizm Federasyonu standartlarında yapılan yeni atletizm pistinde, doğal çim saha ve 8 kulvarlı atletizm pistinin yanı sıra, 60 metre uzunluğunda 5 kulvarlı ısınma pisti, bin 800 metrekare kapalı atletizm salonu ve 2 bin 425 seyirci kapasiteli kapalı tribün de bulunuyor.

[Fotoğraf: AA]

Spor kompleksi olma özelliğine sahip tesiste ayrıca, sporcu, hakem ve idari görevliler için odalar yer alıyor.

Sporcu sağlığı ve gelişimi için de gerekli alanların bulunduğu tesis, engelli atletizm sporcuları için de salon ve rehabilitasyon merkezine sahip...

Farklı spor dallarına hizmet verecek olan tesiste, karate, tekvando, judo ve temel cimnastik salonları da bulunuyor.

[Fotoğraf: AA]

Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

Burhan Felek Atletizm Stadı, Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı törenle açılacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptığı açıklamada, yenilenen Burhan Felek Atletizm Stadı’nın, tüm sporseverlere ve İstanbullular’a hayırlı olmasını diledi.

"Sporun içinden gelen birisi olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu noktada bize olan desteği ve vizyonu çok önemli. Atletizmdeki tesisleşmemizde de pek çok branşta olduğu gibi ciddi bir seviyeye ulaştık. 2002 yılında 12 olan atletizm pisti sayısı 2020’de 56’ya ulaştı."