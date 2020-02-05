TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Haber Giriş: Kaynak: AA
TFF 1. Lig'de 21. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 21. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
7 Şubat Cuma:
19.00 Fatih Karagümrük-Hatayspor: Yasin Kol
8 Şubat Cumartesi:
14.00 Giresunspor-İstanbulspor: Direnç Tonusluoğlu
16.30 Eskişehirspor-Altınordu: Emre Malok
19.00 Adana Demirspor-Adanaspor: Hakan Ceylan
9 Şubat Pazar:
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Kadir Sağlam
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Keçiörengücü: Caner Ak
16.30 Osmanlıspor-Bursaspor: Alper Çetin
19.00 Altay-Boluspor: Erkan Özdamar
10 Şubat Pazartesi:
19.00 Akhisarspor-Ekol Göz Menemenspor: Mert Güzenge
Etiketler: TFF 1. Lig haftanın hakemleriSon Güncelleme: 5 Şubat 2020 Çarşamba 16:03
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