Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Tayfur Havutcu'dan boşalan teknik direktörlük görevine sezon sonuna kadar Fuat Çapa getirildi.

Fuat Çapa, 2011 yılında da kısa bir süre Kasımpaşa'yı çalıştırmıştı. Çapa, son olarak TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor'da görev almıştı.