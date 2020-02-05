Kasımpaşa Fuat Çapa'yı açıkladı
Haber Giriş: Kaynak: AA
Süper Lig ekibi Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Fuat Çapa oldu.
[Fotoğraf: AA]
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Tayfur Havutcu'dan boşalan teknik direktörlük görevine sezon sonuna kadar Fuat Çapa getirildi.
Fuat Çapa, 2011 yılında da kısa bir süre Kasımpaşa'yı çalıştırmıştı. Çapa, son olarak TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor'da görev almıştı.
Etiketler: Kasımpaşa teknik direktör Fuat ÇapaSon Güncelleme: 5 Şubat 2020 Çarşamba 16:12
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