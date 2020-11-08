Haber Giriş: Kaynak: AA
Burak Yılmaz'ın golleri Lille yetmedi
Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 10. haftasında Lille, deplasmanda Brest'e 3-2 mağlup oldu.
Francis-Le Ble Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Brest, 15. dakikada Ronael Pierre-Gabriel, 19. dakikada Romain Perraud ve 42. dakikada Irvin Cardona'nın golleriyle 3-0 öne geçti.
Milli futbolcu Burak Yılmaz, 45+3. dakikada penaltıdan attığı golle farkı 2'ye indirdi: 3-1. Burak, Yusuf Yazıcı'nın pasında 57. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 3-2'ye getirdi.
Lille, kalan dakikalarda beraberliği sağlayacak golü bulamayınca bu sezonki ilk yenilgisini yaşadı.
Ligde forma giydiği son 6 maçın 5'inde gol sevinci yaşayan ve ligdeki gol sayısını 6'ya yükselten Burak Yılmaz, takımının en skorer ismi oldu.
Lille, bu sonuçla 19 puanda kaldı. Brest ise puanını 12'ye yükseltti.
Son Haberler
- 17:55
- 17:41
- 17:58
- 17:20
- 16:53
Sıradaki Haber
Abdullah Avcı Trabzon'da yeni bir başlangıç yapacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz