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Basketbolda 4 maça koronavirüs engeli
ULEB Avrupa Kupası'nın 7. haftasında oynanması planlanan 4 karşılaşma, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.
Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Morabanc Andorra-Telenet Giants Antwerp, Buducnost VOLI-Metropolitans 92, Joventut Badalona-JL Bourg ve Lietkabelis Panevezys-AS Monaco maçları, kulüplerde görülen Kovid-19 vakaları sebebiyle ertelendi.
Müsabakaların daha sonra belirlenecek ileri bir tarihte oynanacağı belirtildi.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 8 Kasım 2020 Pazar 17:16
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