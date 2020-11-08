Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl tarihte ilk kez Avrupa'dan Asya'ya koşulan yarış, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda başlayıp aynı yerde sona erdi.

Maraton kapsamında Türkiye Şampiyonası da düzenlendi. Buna göre genel klasmanda 2.19.23'lük derecesiye 7. olan Yavuz Ağralı, Türkiye şampiyonluğuna ulaştı. Ağralı'yı 2.20.34'lük derecesiyle Üzeyir Söylemez, 2.23.09'luk derecesiyle de Halil Yaşin takip etti.

Kadınlarda ise 2.41.11 koşan ve 6. olan Tubay Erdal, Türkiye şampiyonluğu yaşadı.