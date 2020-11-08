Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle bu yıl tarihte ilk kez Avrupa'dan Asya'ya koşulan yarış, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda başladı.

Kumkapı, Çatladıkapı, Sirkeci, Galata Köprüsü, Karaköy, Salı Pazarı, Dolmabahçe ve Beşiktaş'a kadar düz ve denize sıfır noktasına yakın seyreden atletler, Barbaros Bulvarı üzerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ulaşarak Asya'ya geçti. Sporcular, köprüyü geçer geçmez Altunizade kavşağından "U dönüşü" yaparak yeniden köprüye yöneldi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden ikinci kez geçecek atletler, Beşiktaş sapağı, Barbaros Bulvarı Beşiktaş İskelesi'ne kadar gelen parkuru Dolmabahçe, Fındıklı, Salı Pazarı, Karaköy, Galata Köprüsü güzergahını Unkapanı istikametine dönüş, Cibali, Fener, Balat’a kadar takip ederek ve buradan döndü. Parkurun Altunizade'den sonraki ikinci uç noktası olan Balat'tan ters istikamette koşulan yarış, sahil yolunu takip ederek Fener, Unkapanı, Sirkeci, Kumkapı'yı geçerek başladığı yer olan Yenikapı'da sona erdi.

Erkeklerde kazanan Kenyalı atlet Sang

Yarışı Türkiye'de yaşayan ve ay-yıldızlı formayla koşan Sang ilk sırada tamamladı. Kenyalı atlet, 42 kilometre 195 metrelik parkurda 2.11.49'luk derece yaptı. Sang, bu performansıyla kişisel en iyi derecesine imza attı.

Maratonda ikinciliği 2018'deki İstanbul Maratonu'nun kazananı Kenyalı Felix Kimutai 2.12.00'lık derecesiyle alırken, 2.12.23 ile koşan Etiyopyalı Zewudu Hailu Bekele de üçüncü oldu.

Kadınlarda Kenyalı Kipyogei kazandı

Kenyalı atlet Diana Chemtai Kipyogei, 42 kilometre 195 metrelik parkuru 2.22.06'lık derecesiyle ilk sırada tamamladı.

Maratonda ikinciliği 2.24.30'luk derecesiyle Etiyopyalı Hiwot Gebrekidan alırken, 2.37.52 koşan Etiyopyalı Tigist Memuye de üçüncü oldu.

Organizasyonda önce patent sonra tekerlekli sandalye yarışının startı verildi. Saat 09.00'da ise elit atletler maratona başladı. Yarışın startını İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Ertem, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Türkiye Atletizm Federasyon başkanı Fatih Çintimar, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur ve Aktifbank Genel Müdürü Serdar Çınar verdi.

Halk koşusuna COVID-19 engeli

Geçen yıllarda yapılan 15 kilometrelik çipli koşu ile 8 kilometrelik halk koşusu bu yıl yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını önlemleri nedeniyle düzenlenmiyor. Bu kategorilerin yerine "Tek başına bizimle koş!" sloganıyla 5, 10 ve 15 kilometrelik sanal koşular yapılıyor.

Maratonda (42 kilometre 195 metre) ise salgına dair tüm etkinlik tedbirleri alınarak, yüksek hijyen standartları ve sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek, 4 bin kişilik kısıtlı kontenjanla parkura çıkıldı.

Kademeli start verildi

Maratonun startı, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında kademeli olarak verildi.

Temizlik ve hijyene dikkat edilen startta sporcular sosyal mesafeye uyarak sıralandı. Birbiri arasında yaklaşık 1,5 metre mesafe bırakan sporcular, dörderli sıralar halinde beşer saniye aralıklarla yarışa başladı.

Böylece alanda, start anında ve parkurda yığılmaların önüne geçildi. Önlemler kapsamında sporcular, ısınma, hazırlık ve parkura giriş aşamaları da dahil olmak üzere yarış start alana kadar maskelerini takmaya devam etti.