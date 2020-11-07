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Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile anlaştı
Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Eddie Newton ile yolların ayrılmasının ardından Abdullah Avcı ile anlaştı.
Bordo-mavili kulübün bir süredir Abdullah Avcı ile yaptığı görüşmelerin olumlu sonuçlandığı öğrenildi.
Her konuda anlaşmaya varılan Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzalanacağı kaydedildi.
Etiketler: TrabzonsporSon Güncelleme: 7 Kasım 2020 Cumartesi 18:19
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