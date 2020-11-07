Haber Giriş: Kaynak: AA
Milli güreşçilerden Polonya'da 3 bronz madalya
[Fotoğraf: Türkiye Güreş Federasyonu]
Polonya'da düzenlenen Uluslararası Ziolkowski Pytlasinski Poland Open Güreş Turnuvası'nda, 3 kadın milli güreşçi bronz madalya kazandı.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, turnuvada mindere çıkan, 55 kiloda Mehlika Öztürk, 62 kiloda Cansu Aksoy ve 65 kiloda Aslı Demir bronz madalyanın sahibi oldu.
Turnuva yarın grekoromen stilde yapılacak müsabakalarda son bulacak.
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