Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, turnuvada mindere çıkan, 55 kiloda Mehlika Öztürk, 62 kiloda Cansu Aksoy ve 65 kiloda Aslı Demir bronz madalyanın sahibi oldu.

Turnuva yarın grekoromen stilde yapılacak müsabakalarda son bulacak.