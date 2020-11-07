Adana Demirspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Covid-19 testlerininde 29 kişinin testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, "İstanbulspor A.Ş maçı öncesinde futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız Covid-19 testleri yapılmış, 24 futbolcu, 2 teknik heyet ve 3 personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır." denildi.

İstanbulspor-Adana Demirspor karşılaşması ertelendi

TFF 1. Lig'de yarın oynanması gereken İstanbulspor-Adana Demirspor karşılaşması konuk ekipteki Covid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yarın saat 19.00'da oynanması planlanan İstanbulspor-Adana Demirspor karşılaşmasının ertelendiği bilgisi yer aldı.