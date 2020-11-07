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Adana Demirspor'da 29 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı
[Fotoğraf: AA]
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da 24 futbolcu, 2 teknik heyet ve 3 personelin koronavirüs (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.
Adana Demirspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Covid-19 testlerininde 29 kişinin testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Açıklamada, "İstanbulspor A.Ş maçı öncesinde futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız Covid-19 testleri yapılmış, 24 futbolcu, 2 teknik heyet ve 3 personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır." denildi.
İstanbulspor-Adana Demirspor karşılaşması ertelendi
TFF 1. Lig'de yarın oynanması gereken İstanbulspor-Adana Demirspor karşılaşması konuk ekipteki Covid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yarın saat 19.00'da oynanması planlanan İstanbulspor-Adana Demirspor karşılaşmasının ertelendiği bilgisi yer aldı.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 7 Kasım 2020 Cumartesi 12:29
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