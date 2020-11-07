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Çaykur Rizespor'da 3 futbolcunun COVID-19 testi pozitif çıktı
[Fotoğraf: AA]
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da 3 futbolcunun yeni tip koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, "Çaykur Rizespor Kulübü olarak sporcularımıza ve teknik ekibimize bugün yapılan COVID-19 PCR testleri neticesine göre, toplam 3 futbolcumuzda pozitif sonuç rapor edilmiştir. Üç sporcumuz da izole edilmiş olup, mevcut algoritmalar rehberliğinde gerekli takip ve tedavi süreçleri başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 7 Kasım 2020 Cumartesi 22:26
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