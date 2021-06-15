EURO 2020 A Grubu ikinci maçında Galler ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı’nda Kaptan Burak Yılmaz, maç öncesinde basın toplantısında soruları yanıtladı.

Burak Yılmaz, İtalya karşısında istemedikleri bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.

"Hem oyun hem de oyun tarzı ve anlayışı olarak kötü bir başlangıç oldu. Gerçekçi toplantılar yaparak da nedenlerini bularak bu zamana kadar hallettiğimizi düşünüyorum. Bize yakışmayan bir başlangıç. Şampiyonanın favorilerinden birisi karşısında başlamak belki dezavantaj belki de avantajdı ama alınan sonuca bakınca dezavantaj olarak görünüyor. Kalan 2 maçı kazanarak bunu avantaja çevirmek istiyoruz. Tekrir hedefteyiz. Galler karşısında iyi bir takım izletmek istiyoruz. İnşallah yarın istediğimiz sonucu alırız."

"2 gün çok kötü durumdaydık"

Burak Yılmaz, İtalya karşılaşmasının ardından 2 gün boyunca çok kötü durumda olduklarını söyledi.

"Kırılgandık. Hocamıza da teşekkür ediyoruz, yaptığı olumlu toplantılarla takımı toparladı. Sonrasında Galler ve İsviçre’nin berabere kalmasıyla biraz daha kendimize geldik. 6 puan hedefimiz var. 2 gün çok kırılgandık ama hocamız pozitif olumlu toplantılarla kendimize getirdi bizi. Açıkçası ilk maçtan sonraki olumsuz havanın dağıldığını düşünüyorum. Tekrardan bir olduk, tekrar ayaktayız. Yarınki maçı aldığımız takdirde bazı şeylerin olumluya döneceğini düşünüyoruz. Yarı final, final için konuşmak erken. Ülkemize güveniyorum. İlk maçta ne yazık ki nedenleri de kendi aramızda tartıştığımız böyle bir oyunu biz de beklemiyorduk. Yarından itibaren tekrar kendimizi gösterip, ne olacağına bakacağız. Öncelikli hedefimiz Galler maçı."

"Net formül: 6 puan"

Gruptan çıkmanın formülünün ne olduğuyla ilgili soruya “Bizi gruptan çıkaracak formül, net şekilde 6 puan. 6 puanı almanın formülleri de hocamda” diyen Burak Yılmaz, Azerbaycan halkına da teşekkür etti.

"Geldiğimiz günden bu yana bizi evimizde hissettirdiler. İtalya’da deplasmandaydık. Stada girişten, çıkışa kadar böyleydi. İnşallah Galler’e de bu havayı burada yaşatırız. Bize yarın bir tek Allah’ın izniyle galibiyet kaldı ve biz de kazanmak istiyoruz."