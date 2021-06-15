Sarıyer Belediyesi ve Karadeniz Araştırmaları Merkezi ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) denizlere kontrolsüz şekilde bırakılan ağların oluşturduğu "Hayalet Avcılığa" dikkati çekmek amacıyla etkinlik düzenledi.

[Fotoğraf: AA]

Sarıyer Kireçburnu'nda bir teknede düzenlenen etkinliğe KEİ Genel Sekreteri Michael B. Christides, ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Şahika Ercümen, sembolik bir dalış yaparak, denizden ağ topladı. Ercümen, denizden toplanan ağa takılan canlıları kurtararak denize bıraktı.

[Fotoğraf: AA]

Dalış sonrası açıklamalarda bulunan Ercümen de deniz temizliğiyle ilgili tüm projelere özel bir önem verdiğini dile getirerek, deniz altında ağlara veya plastik atıklara dolanmış canlılarla karşılaştığını söyledi.

"Keza bugünkü dalışta bile seramonik bir dalış yapmamıza rağmen ağlara takılan canlılar, yengeçler bile gözlemleyebildik. Bu tarz projeler benim için çok önemli. Çünkü su benim evim gibi. Bu değişimi yıllardır çok net gözlemleyebiliyorum. Suyun altından gelen sessiz çığlıkları her seferinde duyuyorum. Nefesim yettiği kadar da bu projelere yer alamaya devam edeceğim. Hem BM Sudaki Yaşam Savunucusu hem de Sıfır Atık Projesi Mavi Elçisi olarak."

[Fotoğraf: AA]

Ercümen, bunun sadece Türkiye'nin değil, küresel bir sorun olduğunu aktardı.

"Umarım dünyayı artık çok kırmızı çizgilerle kirlenmenin önüne geçmemiz gerekiyor. Çünkü o biz bu hale getirdik. Nefes alamayacak duruma geleceğiz yakında. Bu ağlara balıklar takılıyor maalesef diğer deniz canlıları da takılmış olabiliyor. Defalarca suyun altında karetta karettalarla, yunuslarla pek çok tehlike altında olan canlılarla karşılaştım. Bunlar maalesef bizim eserimiz. Bu nedenle ben de nefesim yettiği sürece bu çalışmalara destek vereceğim. Umarım denizlerimizi kurtarabiliriz."