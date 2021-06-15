Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenman, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirildi. İki gruba ayrılan futbolculardan bir bölümü sponsor hastanede sağlık kontrolünden geçerken, diğer oyuncular ise koşu çalışmaları yaptı.

Sezon sonu milli takım kamplarına katılan veya şu an milli takımlarında bulunan oyuncular Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, James Ozornwafor, Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu, Sofiane Feghouli, Yunus Akgün, Mustafa Muhammed, izinli Marcao Teixeira ve Okan Kocuk antrenmana katılmadı.

Sağlık ekibi tarafından planlanan tedavi programı çerçevesinde devam eden cerrahi süreç nedeniyle ABD’de olan Omar Elabdellaoui, sezon sonunda kalçasındaki labrum yırtığı nedeniyle kulüp doktoru Yener İnce tarafından ameliyat edilen Jimmy Durmaz çalışmada yer almadı.

Galatasaray, akşam saatlerinde yapacağı ikinci antrenmanı ile günü tamamlayacak.

Galatasaray'da sağlık kontrolleri devam ediyor

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da sağlık kontrolleri devam ediyor. Sağlık kontrolünden geçen Oğulcan Çağlayan, açıklamada bulundu.

"Yeni sezon hepimize hayırlı olsun. İnşallah en az sakatlığın yaşandığı, çekişmeli ve sonunda da Galatasaray'ın şampiyon olduğu bir final olur. Biz de bugün sağlık kontrollerinden geçtik. Her şey yolunda gözüküyor. Buradan da antrenmana gideceğiz."

[Fotoğraf: AA]

Oğulcan Çağlayan, sezonu erken açtıklarını vurguladı.

"UEFA Şampiyonlar Ligi elemesindeki rakibimiz yarın belli oluyor. 20 Temmuz'da ilk maçı oynayacağımızı düşünüyoruz. İnşallah Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde de ülkemizi gururla temsil eder, turları atlar ve gruplara kalırız. Taraftarımızı, camiamızı mutlu etmek istiyoruz."

Oğulcan Çağlayan, sezona antrenör Selçuk İnan yönetiminde başladıklarını da hatırlattı..

"Zaten geçtiğimiz sezon da Fatih (Terim) hocamızın ekibindeydi. Çok önemli futbol kariyeri var ve bence ileride de çok iyi bir antrenör olacak. Bize tecrübelerini aktarıyor, yardımcı oluyor. Biz de kendisine yardımcı oluyoruz. Bu şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Şampiyonlar Ligi maçlarına çıkacağım için çok heyecanlıyım. İnşallah takımın maçları kazanmasına yardımcı olurum. Her Türk gencinin hayali o arenada boy göstermek. İnşallah ben de fırsat bulursam, elimden gelenin en iyisin yapacağım."