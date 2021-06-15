Edirne'de 9-11 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde dereceye giren pehlivanlara dağıtılacak para ödülleri belirlendi.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, er meydanında kol bağlayıp şampiyonluğa ulaşacak başpehlivana 60 bin lira para ödülü, altın madalya ve kupa verilecek.

Başpehlivan ikincisine 38 bin lira, gümüş madalya ve kupa, başpehlivan üçüncüsü olacak 2 güreşçiye de 20'şer bin lira para ödülü, bronz madalya ve kupa takdim edilecek.

Bu yıl boylarında dereceye girecek pehlivanlara toplam 352 bin 850 lira para ödülü dağıtılacak. Kırkpınar'da güreşçiler, başpehlivan, başaltı, büyük orta, küçük orta büyük boy, küçük orta küçük boy, deste büyük boy, deste orta boy, deste küçük boy, ayak boyu, tozkoparan, teşvik 2, teşvik 1, minik 2 ve minik 1 boylarında ter dökecek.

Boylarında ilk 64 sporcu arasına girenler ile en iyi peşrev çeken pehlivanlar da yolluk ve tur ücreti kazanacak.