Süper Lig'de geride kalan sezonu averajla ikinci bitiren Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için mücadele edecek.

Ligi 5. sırada tamamlayan ve şampiyon Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanmasıyla UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılma hakkı elde eden Sivasspor da organizasyona eleme turlarından başlayacak.

"Devler Ligi"ne 2. ön eleme turunda dahil olacak sarı-kırmızılı ekibin rakibi İsviçre'nin Nyon kentinde TSİ 13.00'te yapılacak kura çekimiyle belirlenecek. Kura çekimine 26 takım katılacak. Bu ekiplerden 20'si "Şampiyonlar Yolu" kategorisinde, 6'sı ise "Lig Yolu" kategorisinde yer alacak.

"Lig Yolu" kategorisinden kura çekimine girecek Galatasaray, yalnızca İskoçya'dan Celtic, Hollanda'dan PSV ya da Çekya'dan Sparta Prag üçlüsünden biriyle eşleşebilecek. Bu turda ilk maçlar 20-21 Temmuz, ikinci karşılaşmalar 27-28 Temmuz'da oynanacak.

Sarı-kırmızılı takım, bu turu geçmesi halinde 19 Temmuz'da kuraları çekilecek 3. ön eleme turuna çıkacak ve Avrupa arenasındaki turnuvalardan birine bu sezon grup aşamasından katılmayı garantileyecek.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmesi için 2. ve 3. ön elemenin yanı sıra play-off turunu geçmesi gerekecek. Sarı-kırmızılılar, muhtemel rakibi karşısında ikinci eleme turunu geçememesi halinde bu kez Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan yoluna devam edecek.

Sivasspor'un 2. ön eleme turundaki rakibi ise TSİ 14.30'da yapılacak kura çekimiyle belli olacak. Kırmızı-beyazlı ekip, ilk maçına 22, ikinci müsabakasına ise 29 Temmuz'da çıkacak.