Haber Giriş: 15 Haziran 2021 Salı 15:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaraylı Falcao koronavirüse yakalandı
Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao'nun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Kulübün sarı-kırmızılı futbol takımının sabah gerçekleştirdiği antrenmanla ilgili açıklamasında 35 yaşındaki golcü futbolcunun geçen hafta yapılan Covid-19 PCR testi pozitif sonuçlandı.
Sağlık ekibi tarafından takibi sürdürülen Falcao bu nedenle sezon açılışına katılmadı ve idmanlarda yer almadı.
Etiketler: Galatasaray Koronavirüs Radamel Falcao
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