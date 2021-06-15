Kulübün sarı-kırmızılı futbol takımının sabah gerçekleştirdiği antrenmanla ilgili açıklamasında 35 yaşındaki golcü futbolcunun geçen hafta yapılan Covid-19 PCR testi pozitif sonuçlandı.

Sağlık ekibi tarafından takibi sürdürülen Falcao bu nedenle sezon açılışına katılmadı ve idmanlarda yer almadı.