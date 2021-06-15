Haber Giriş: 15 Haziran 2021 Salı 15:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adrien Moerman Anadolu Efes'e veda etti
[Fotoğraf: DepoPhotos-arşiv]
Çifte kupalı şampiyon Anadolu Efes, Adrien Moerman ile yollarını ayırdı. Sözleşmesi uzatılmayan Fransız uzun, lacivert beyazlı kulübe veda etti.
Adrien Moerman, Anadolu Efes'e veda etti. Sözleşmesi sona eren Fransız uzun, lacivert beyazlı takımdan ayrıldığını açıkladı.
"Bu üç yılda bizi ağırladığınız için teşekkürler İstanbul. Bu güzel ülkeden ayrıldık. Burada iyi insanlarla tanıştık ve bunları asla unutmayacağız. Sizleri çok özleyeceğiz. Belki bir gün tekrar görüşürüz."
Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nde geçen sezon 41 maça çıkan Moerman, 6,4 sayı ve 4,4 ribaund ortalamaları tutturmuştu.
Fransız uzun, Anadolu Efes ile üç sezonda 1 Türk Hava Yolları Avrupa Ligi, 2 Süper Lig ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci yaşamıştı.
Moerman, daha önce ülkemizde Banvit ve Darüşşafaka formaları da giymişti.
Etiketler: Anadolu Efes
Sıradaki Haber
Fenerbahçe Beko'da Ulanovas ile yollar ayrıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz