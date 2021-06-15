Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürüyor. Sarı lacivertliler, öncelikle Lucien Favre’yi ikna etmeye yoğunlaştı.

Son olarak Borussia Dortmund'u çalıştıran 63 yaşındaki teknik direktörle görüşmeler sürüyor.

İsviçreli çalıştırıcı, başkan Ali Koç’un teklifine ve projesine sıcak bakıyor. Başka kulüplerin gündeminde de olan Favre, sarı lacivertlilerin teklifini değerlendiriyor.

Görüşmelerde olumsuz bir portre çizmeyen Lucien Favre’ın Fenerbahçe ile anlaşma olasılığı her geçen gün artıyor.

Favre‘dan haber bekleyen yönetim, diğer seçenekler Ralf Rangnick, Nenad Bjelica ve Luis Castro ile de iletişimini sürdürüyor.

Lucien Favre’ın anlaşmaya onay vermesi halinde İsviçreli teknik adamla el sıkışılacak.