TFF'nin internet sitesinde "Kardeş ülke Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü kutlu olsun" başlığıyla yer alan mesajda, "Tek millet iki devlet ruhuyla dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü kutlarız." denildi.

Mesajda, Azerbaycanca "Qardaş ölkə Azərbaycan'ın Milli İstiqlal Gününü ürəkdən təbrik edirik!" ifadeleri de kullanıldı.