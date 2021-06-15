Haber Giriş: 15 Haziran 2021 Salı 14:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Beko'da Ulanovas ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda Litvanyalı forvet Edgaras Ulanovas ile yollar ayrıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki basketbolcunun sözleşmesi karşılıklı anlaşma yoluyla sonlandırıldı.
"Takımımızın formasını bir sezon boyunca giyen Edgaras Ulanovas'a Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz."
Teşekkürler Edgaras Ulanovas— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) June 15, 2021
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Etiketler: Fenerbahçe
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