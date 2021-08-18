Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Süper Lig'de Giresunspor ile oynadıkları maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uygulayan Brezilyalı futbolcuları Marcao Teixeira ile ilgili disiplin sürecini başlattıklarını söyledi.

"Disiplin sürecini kulübümüz içerisinde çalıştırmaya başladık"

Burak Elmas, Galatasaray Televizyonu'na yaptığı açıklamada, yaşanılan olayı hiçbir şekilde tasvip etmediklerini dile getirdi.

"Bizim kulüp içi disiplin talimatımız var. Bu disiplin talimatı gereği yapılması gereken örneğin savunma alma, bu savunma sonrası teknik heyet raporunu alma ve bunun sonucunda gerekli yaptırımları yapmak üzere net belirtilmiş konularımız var. Disiplin sürecini kulübümüz içerisinde çalıştırmaya başladık. Fakat burada şunu da belirteyim ki dışarıda gelişen olayları çok yakından takip ediyoruz. Hiç kimse unutmasın ki Galatasaray kuvvetli bir ailedir ve dışarıda sadece kendi hevesleri için Galatasaray'da alınması istenen aksiyonları da kimse Galatasaray'a dikte edemez. Özellikle bazı televizyonlarda bazı yorumcuların yaptığı seviyesiz yorumlara cevap vermiyor oluşumuz nezaketimiz. Yanlış anlaşılmasın. Gerekli olduğu zaman en sert tepkiyi veririz. Herkes dikkatli olsun, Galatasaray ile uğraşmasınlar."

"Galatasaray değerlerine uygun halletmenin yolunu zaten biliyoruz"

Burak Elmas, konunun Galatasaray'ın bir iç meselesi olduğunu anlattı.

"Tasvip etmediğimiz bir konuda iç ceza işlemlerini başlattık. Tekrar söylüyorum iç. Bu bir aile meselesidir. Tek sıkıntısı naklen yayında meydana gelmiştir. Oyuncumuz zaten bu konuda gerekli açıklamayı yaptı. Teknik direktörümüzle, takım kaptanlarımızla, hepsiyle görüşerek bu konuda aile içinde gerekli şekilde gereken cezayı vereceğiz. Ama dediğim gibi başka kimse Galatasaray üzerinden racon kesmeye veya reyting kasmaya çalışmasın. Galatasaray çok büyük bir aile. Biz aile olarak bu tür sorunları Galatasaray değerlerine uygun halletmenin yolunu zaten biliyoruz. Buradan da bunu yapmaya çalışanları da şiddetle uyarıyorum."

Başkan Burak Elmas: "Hiç kimse Galatasaray üzerinden racon kesmeye, reyting kasmaya çalışmasın."



Açıklamaların tamamını izlemek için https://t.co/jG30pBZPeo — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 18, 2021

Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Giresunspor'u 2-0 yenerek sezona galibiyetle başlamıştı.

Karşılaşmanın 60. dakikasında Galatasaraylı futbolcu Marcao, saha içinde takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uygulamıştı.

Müsabakanın hakemi Erkan Özdamar, olayın ardından Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasından gelen uyarı üzerine pozisyonu saha kenarında izledi ve Marcao'yu kırmızı kartla oyundan ihraç etmişti.

Marcao özür diledi: Öfkeme yenik düştüm

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Marcao, Süper Lig'de GZT Giresunspor ile oynanan maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na uyguladığı şiddet nedeniyle özür diledi.

Galatasaraylı futbolcu Marcao, Kerem Aktürkoğlu ile dün yaşadığı olayla ilgili olarak açıklama yaptı.

"Futbolun mahremiyeti içinde pek çok şey yaşar ve kendi içimizde çözeriz. Maalesef dün gece böyle olmadı, haklı olduğumu düşündüğüm bir durumda o anki öfkeme yenik düştüm."

PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Marcao, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na uyguladığı şiddet nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.