Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kasımpaşa, teknik direktörlük konusunda Cihat Arslan ile anlaşmaya vardı.

2005-2008 yılları arasında Kasımpaşa formayı giyen Arslan, geçen sezon TFF 1. Lig'de Balıkesirspor'u çalıştırmıştı.

1-1'lik Atakaş Hatayspor beraberliğiyle Süper Lig'e başlayan lacivert beyazlı ekip, ikinci haftada GZT Giresunspor'u konuk edecek.