Haber Giriş: 17 Ağustos 2021 Salı 13:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kasımpaşa'da Cihat Arslan dönemi
[Fotoğraf: AA-arşiv]
Kasımpaşa, teknik direktörlük görevine Cihat Arslan'ın getirildiğini duyurdu.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kasımpaşa, teknik direktörlük konusunda Cihat Arslan ile anlaşmaya vardı.
2005-2008 yılları arasında Kasımpaşa formayı giyen Arslan, geçen sezon TFF 1. Lig'de Balıkesirspor'u çalıştırmıştı.
1-1'lik Atakaş Hatayspor beraberliğiyle Süper Lig'e başlayan lacivert beyazlı ekip, ikinci haftada GZT Giresunspor'u konuk edecek.
Kasımpaşamız Teknik Direktörlük konusunda Cihat Arslan ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Cihat Arslan’a ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz.— KASIMPAŞA (@kasimpasa) August 17, 2021
Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.
Kasımpaşa Sportif Faliyetler A.Ş.
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Etiketler: Kasımpaşa
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