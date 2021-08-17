Bakan Kasapoğlu, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları’na hazırlanan milli sporculara destek ziyaretlerini sürdürüyor.

[Fotoğraf: DHA]

Hafta sonu Paralimpik Basketbol ve Okçuluk Milli Takımı Sporcularını kamp yaptıkları İstanbul ve Kocaeli”de ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, dün de Ankara’daki Türkiye Olimpik Hazırlama Merkezi’nde (TOHM) çalışmalarını sürdüren Yüzme Milli Takımı ile Tekerlekli Sandalye Masa Tenisi Takımı sporcularına destek ziyaretinde bulundu.

[Fotoğraf: DHA]

Bakan Kasapoğlu TOHM’da kampta bulunan görme engelli atlet Havva Elmalı ve gülle atma branşında özel sporcu Mihriban Korkmaz’la da bir araya geldi.

"Sonuç ne olursa olsun sizler gönlümüzün altın madalyalı şampiyonlarısınız"

Tokyo’da 24 Ağustos - 5 Eylül tarihlerinde yapılacak olan Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları öncesinde Türkiye’yi Tekerlekli Sandalye Masa Tenisi branşında temsil edecek sporcularla bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, ay-yıldızlı bayrağın uluslararası sahnede temsil edilmesinin, başlı başına büyük bir başarı olduğuna işaret etti.

"Tüm yüreğimizle, gönlümüzle hep birlikte, 84 milyon yanınızda. Arkadaşlar siz bu süreçte memleketi temsil edeceksiniz. Herkese nasip olmayan bir görev bu. Sizler güçlü sporcularımızsınız. Sizlerden beklentimiz elbette yüksek fakat gelecek performanslarınızdan bağımsız olarak, Tokyo'da mücadele hakkını kazanmış olmanın başlı başına bir başarı olduğunu unutmayın. Bunu özellikle söyleyeceğim; sizlerin bu memleketi, bu güzel ülkeyi en güçlü şekilde temsil edeceğinize inanıyorum. Çalıştınız, çabaladınız. Sonuç nasıl olursa olsun sizler gönlümüzün altın madalyalı şampiyonlarısınız. Bundan yana kimsenin tereddütü olmasın. Antrenörlerimiz, hekimlerimiz fizyoterapistlerimiz, beslenme uzmanlarımız, spor psikologlarımız, analistlerimiz, hülasa tüm destek ekipleri bir aile olarak emek verdi. Biz bu emeğe saygı duyuyoruz, bu emek bizim için her şeyin fevkinde, her şeyden çok daha kıymetli."