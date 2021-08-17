Fenerbahçe santrfor takviyesinde seçeneklerini artırdı. Alexander Sörloth için oyuncu ve Leipzig kulübüyle henüz istediği sonuca ulaşamayan sarı lacivertliler, birkaç ismi daha listesine aldı.

Cedric Bakambu ilk sırada

Gündemin ilk sırasında Cedric Bakambu var. Fenerbahçe'nin yeni transferi Min Jae Kim’in de eski takım arkadaşı olan Beijing Guoanlı futbolcu, yıllık 10 milyon euronun üzerinde kazanıyor.

Çin kulübü, 2021 yılı sonunda sözleşmesi bitecek Bakambu'nun maaş yükünden kurtulmak istiyor.

Kongolu futbolcunun da kariyerine başka bir takımda devam etmek istediği gelen haberler arasında. Sarı lacivertliler, tarafların sözleşme feshinde anlaşması halinde 30 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmaya sıcak bakıyor.

Aleksandar Mitrovic de maliyet yüksek

Fenerbahçe ile adı anılan Aleksandar Mitrovic'in ise yüksek maliyeti nedeniyle transferi zor görünüyor. Sırp golcünün Championship’e düşen Fulham’da kalmak istemediği öğrenildi.

İngiliz ekibi ise öncelikli olarak bonservisiyle vermeyi planladığı 26 yaşındaki futbolcu için 15 milyon avroluk bonservis ücreti talep ediyor.

Min-Jae Kim’in Güney Kore Milli takımından arkadaşı olan Hwang Hee Chan da sarı lacivertlilerin gündeminde.

Leipzig’de forma giyen 25 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe nabız yokladığı ve pazarlıklarını sürdürdü. Zenit’ten ayrılmayı düşünen Artem Dzyuba da sarı lacivertli ekibin listesinde yer alıyor.