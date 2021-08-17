Siyah-beyazlı kulüpten Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamaya göre, oyuncunun kiralanması için görüşmelere başlandı.

"Profesyonel Futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın transferi konusunda kendisi ve kulübü Chelsea ile görüşmelere başlanmıştır."