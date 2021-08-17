Haber Giriş: 17 Ağustos 2021 Salı 13:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş Batshuayi ile görüşmelere başladı
[Fotoğraf: İHA]
Beşiktaş Kulübü, dün İstanbul'a getirdi Belçikalı golcü Michy Batshuayi ile görüşmelere başladığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamaya göre, oyuncunun kiralanması için görüşmelere başlandı.
"Profesyonel Futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın transferi konusunda kendisi ve kulübü Chelsea ile görüşmelere başlanmıştır."
Etiketler: Beşiktaş Transfer Haberleri
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