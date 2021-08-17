Michy Batshuayi transferi ile hücum hattını güçlendiren Beşiktaş, defans için arayışlarını sürdürüyor. Siyah beyazlılar, birçok isimle görüşüyor.

Diego Godin ile yüksek maaşı yüzünden anlaşma sağlayamayan Beşiktaş, Stefano Denswil’i listesinde bulunduruyor.

Ancak yabancı sınırı yüzünden sıkıntı çekmek istemeyen yönetim, daha önce de temas kurduğu Kaan Ayhan için yeniden harekete geçti.

Sergen Yalçın, sağ bek, stoper ve defansif orta saha oynayabilen milli oyuncunun alınmasına onay vermişti.

Bonservisi Sassuolo’da bulunan Kaan için kiralama formülü düşünen siyah beyazlılar, milli futbolcu ve İtalyan kulübü ile görüşmelere başladı.

Kaan Ayhan, Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor ancak Sassuolo kiralamak yerine oyuncusunu bonservisiyle göndermek istiyor. Yönetim, görüşmelerini hızlandırarak bir an önce bu transferi bitirmeyi amaçlıyor.

Beşiktaş yönetimi, Kaan Ayhan’dan istediği sonucu elde edemezse rotasını Benfica forması giyen Francisco Reis Ferrera'ya çevirebilir.

Portekiz ekibi, 24 yaşındaki stoperi kiralamak istiyor. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Valencia’da kiralık olarak geçiren Ferrera, alternatif isimler arasında yer alıyor.