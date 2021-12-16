Haber Giriş: 16 Aralık 2021 Perşembe 22:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burak Elmas PFDK'ye sevk edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Galatasaray Kulübü ile Başkanı Burak Elmas Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF( yapılan açıklamaya göre, Galatasaray Kulübü, resmi internet sitesinden yayımlanan açıklamalar nedeniyle "sportmenliğe aykırı hareket" gerekçesiyle PFDK'ye verildi. Burak Elmas da aynı gerekçeyle Disiplin Kuruluna gönderildi.
Hukuk Müşavirliği ayrıca Spor Toto 1. Lig takımları Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Yılport Samsunspor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor'u farklı nedenlerden dolayı PFDK'ye sevk etti.
Etiketler: Burak Elmas Galatasaray TFF
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