Bu sezon en çok puan Fenerbahçe'den
Fenerbahçe bu sezon Avrupa kupalarında ülke puanına en çok katkı yapan takım oldu. Sarı-lacivertliler 14 maçta aldığı 8 galibiyet 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 21 puan kazandırdı.
Fenerbahçe bu sezon Avrupa kupalarında ülke puanına yaptığı katkıyla takdir topladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Dinamo Kiev karşısında bir beraberlik bir mağlubiyet alan sarı-lacivertliler daha sonra yolculuğuna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.
Burada aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken temsilcimiz son 16 turunda ise Sevilla engeline takıldı. Fenerbahçe bu sezon Avrupa'da oynadığı 14 maçta 8 galibiyet 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
Jorge Jesus'un öğrencileri böylece ülkeler sıralamasında Türkiye'ye 21 puanlık katkı yaptı.
Başakşehir
Sarı-lacivertlilerin ardından bu alanda en başarılı takım UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselen Medipol Başakşehir oldu. Turuncu-lacivertli ekip de Fenerbahçe gibi 14 maçta 8 galibiyet 4 beraberlik ve 2 yenilgi alarak, Türkiye'ye 17 puan kazandırdı.
Sivasspor
Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Malmö'ye elenen Demir Grup Sivasspor, ardından Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükseldi. Fiorentina'ya iki maçta da yenilerek Avrupa'ya veda eden Yiğidolar, 10 karşılaşmada 3 galibiyet 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle Türk futboluna 10 puanlık katkı yaptı.
Trabzonspor
Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Kopenhag'a elenerek başlayan Trabzonspor, ardından Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele etti. Bordo-mavililer 10 maçta aldıkları 4 galibiyet 1 beraberlik ve 5 mağlubiyetle Türkiye'ye 8.5 puan kazandırdı.
Konyaspor
Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Arabam.com Konyaspor da 2'inci Eleme Turu'nda BATE Borisov'u iki maçta da yendikten sonra Vaduz'a elenerek Türk futboluna 2 buçuk puanlık katkı yaptı.
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