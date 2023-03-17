Fenerbahçe bu sezon Avrupa kupalarında ülke puanına yaptığı katkıyla takdir topladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Dinamo Kiev karşısında bir beraberlik bir mağlubiyet alan sarı-lacivertliler daha sonra yolculuğuna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

Burada aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken temsilcimiz son 16 turunda ise Sevilla engeline takıldı. Fenerbahçe bu sezon Avrupa'da oynadığı 14 maçta 8 galibiyet 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Jorge Jesus'un öğrencileri böylece ülkeler sıralamasında Türkiye'ye 21 puanlık katkı yaptı.

Başakşehir

Sarı-lacivertlilerin ardından bu alanda en başarılı takım UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselen Medipol Başakşehir oldu. Turuncu-lacivertli ekip de Fenerbahçe gibi 14 maçta 8 galibiyet 4 beraberlik ve 2 yenilgi alarak, Türkiye'ye 17 puan kazandırdı.

Sivasspor

Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Malmö'ye elenen Demir Grup Sivasspor, ardından Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükseldi. Fiorentina'ya iki maçta da yenilerek Avrupa'ya veda eden Yiğidolar, 10 karşılaşmada 3 galibiyet 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle Türk futboluna 10 puanlık katkı yaptı.

Trabzonspor

Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Kopenhag'a elenerek başlayan Trabzonspor, ardından Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele etti. Bordo-mavililer 10 maçta aldıkları 4 galibiyet 1 beraberlik ve 5 mağlubiyetle Türkiye'ye 8.5 puan kazandırdı.

Konyaspor

Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Arabam.com Konyaspor da 2'inci Eleme Turu'nda BATE Borisov'u iki maçta da yendikten sonra Vaduz'a elenerek Türk futboluna 2 buçuk puanlık katkı yaptı.