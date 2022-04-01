Haber Giriş: 1 Nisan 2022 Cuma 12:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bruno Fernandes 2026'ya kadar Manchester United'da
[Fotoğraf: AA]
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Portekizli milli futbolcu Bruno Fernandes'in sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı.
Manchester United Kulübü, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Fernandes ile 2026'ya kadar sürecek yeni sözleşme imzalandığını duyurdu. Sözleşmede bir yıllık uzatma opsiyonu da bulunuyor.
Bruno Fernandes, Novara, Udinese, Sampdoria ve Sporting Lizbon'da oynadıktan sonra 2020'de Manchester United'a transfer oldu.
Manchester United'da 117 maça çıkan Fernandes, 49 gol kaydetti.
Etiketler: Premier Lig Transfer Haberleri Manchester United
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