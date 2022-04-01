Manchester United Kulübü, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Fernandes ile 2026'ya kadar sürecek yeni sözleşme imzalandığını duyurdu. Sözleşmede bir yıllık uzatma opsiyonu da bulunuyor.

Bruno Fernandes, Novara, Udinese, Sampdoria ve Sporting Lizbon'da oynadıktan sonra 2020'de Manchester United'a transfer oldu.

Manchester United'da 117 maça çıkan Fernandes, 49 gol kaydetti.