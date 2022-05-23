Haber Giriş: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 13:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Boubacar Kamara Aston Villa'ya transfer oldu
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Fransa Ligue 1'de Olimpik Marsilya forması giyen 22 yaşındaki Fransız futbolcu Boubacar Kamara'yı transfer etti.
İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, "Aston Villa, Boubacar Kamara ile beş yıllık sözleşme imzaladığını duyurmaktan mutluluk duyar." denildi.
Aston Villa Teknik Direktörü Steven Gerrard, transferle ilgili, "Avrupa futbolunun en umut verici genç yeteneklerinden birini transfer ettiğimiz için çok mutluyum. Ekibimizi güçlendirmek için çok net bir planımız var ve Boubacar Kamara bunun önemli bir parçası." değerlendirmesinde bulundu.
Take it away, @BoubaKamara_4...— Aston Villa (@AVFCOfficial) May 23, 2022
pic.twitter.com/3hauwhik66
Etiketler: Premier Lig Transfer Haberleri
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