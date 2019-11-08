Ramla Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 16-15 önde tamamlayan ev sahibi ekip, devre arasına 35-30 üstün girdi.

Müsabakanın üçüncü çeyreğinin büyük bölümünde geride olan BOTAŞ, son dakika içinde öne geçti ve periyodu 58-55 üstün tamamladı. Skor üstünlüğünü son çeyrekte koruyan Ankara ekibi, mücadeleyi 78-70 kazandı.

Karşılaşmada BOTAŞ adına 31 sayı kaydeden Kelsey Mitchell, maçın en skorer oyuncusu olurken, galibiyette de başrolü oynadı. Başkent ekibinde Sheylani Peddy 13, Quanitra Holingsvorth 10 sayıyla çift haneli skor üreten diğer isimler oldu. Ramla'da ise 30 sayı üreten Tiffany Mitchell'ın performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Bu sonuçla BOTAŞ grupta 3 galibiyete ulaşırken, Ramla 2. kez mağlup oldu. İki takım arasında Ankara'da oynanan grubun ilk maçını da BOTAŞ, 91-64 kazanmıştı.

Kaynak: AA