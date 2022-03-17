Haber Giriş: 17 Mart 2022 Perşembe 00:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Borussia Dortmund deplasmanda kazandı
[Fotoğraf: Reuters]
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundeliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Mainz 05'i 1-0 mağlup etti.
Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 25. hafta erteleme maçında MEWA Arena'da Mainz 05'e konuk oldu.
Sarı-siyahlılar, 87. dakikada Axel Witsel’in golüyle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Bu galibiyetle puanını 56'ya çıkaran lig ikincisi Borussia Dortmund, lider Bayern Münih'le arasındaki puan farkını 4'indirdi. Mainz 05 ise 34 puanla 10. sırada yer aldı.
Etiketler: Almanya
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