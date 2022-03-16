Haber Giriş: 16 Mart 2022 Çarşamba 22:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
FIFA'dan Ukraynalı futbolculara transfer izni
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
FIFA, ülkelerini terk eden Ukraynalı futbolcuların, kayıt döneminin kapalı olduğu bir ülkenin kulübüyle sözleşme imzalayabileceklerini açıkladı.
FIFA, Ukrayna kulüpleri ve oyuncularına yardımcı olmak adına yönetmelikte geçici değişiklikler yaptı.
Geçici düzenlemeyle, ülkelerini terk eden Ukraynalı futbolculara, kayıt döneminin kapalı olduğu bir ülkenin kulübüyle sözleşme imzalayabilme imkanı tanındı.
Kulüpler, söz konusu istisnadan faydalanan en fazla 2 oyuncuyu kadrolarına katabilecek.
Açıklamada ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'daki güç kullanımı kınandı ve barış çağrısında bulunuldu.
Etiketler: FIFA Ukrayna Rusya Vladimir Zelenskiy Vladimir Putin
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