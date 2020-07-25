Haber Giriş: Kaynak: AA
Boluspor'da ayrılık
TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, teknik direktör Fırat Gül ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Bolu ekibi, sezonun tamamlanması ve alınan olağanüstü kongre kararının ardından teknik ekiple de yollarını ayırma kararı aldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Fırat Gül'ün sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak sonlandırıldığı belirtilirken, kendisi ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.
Etiketler: Boluspor teknik direktör Fırat GülSon Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 20:36
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