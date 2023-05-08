Çok Bulutlu 18.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 08.05.2023 13:05

Bolu'da 3 bant bilardo turnuvası düzenlendi

Bolu'da, İzzet Baysal anısına 3 bant bilardo turnuvası düzenlendi.

Bolu'da 3 bant bilardo turnuvası düzenlendi
[Fotograf: AA]

Bolu'da, merhum hayırsever iş insanı İzzet Baysal anısına Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Bilardo İl Temsilciliği tarafından kentteki bir bilardo salonunda 3 bant bilardo turnuvası gerçekleştirildi.

Lisanslı 28 sporcunun katıldığı ve 2 gün süren turnuva, final maçıyla sona erdi. Turnuvada 1. Taylan Bal, 2. Cemal Varol olurken 3'üncülüğü Faruk Çidem ve Ömer Uçar paylaştı.

Dereceye giren sporcular için düzenlenen ödül törenine Bolu Gençlik ve Spor Müdürü Emrullah Güler, İzzet Baysal Vakfı Mütevelli Heyeti üyeleri Nejat Eratalar, Fatih Yamaner ve sporcular katıldı.

Bilardocular, törenin sonunda birincilik kupasını vefa göstergesi olarak İzzet Baysal Vakfı'nda sergilenmesi için Eratalar'a teslim etti.

ETİKETLER
Bolu
Sıradaki Haber
Taha Akgül kariyerini zirvede noktalamayı hayal ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:18
Siirt’te terör operasyonu: 6 tutuklama
14:15
Bakan Özer: Öğretmenlerimizin yüzde 75'i son 20 yılda atandı
14:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
14:12
Bursa'da Yeşil Sol Parti flaması taşıyan grup kalabalığa saldırdı
13:22
Koruma altındaki nilüfer çiçeğini koparanlara 244 bin TL ceza
13:20
Kuzey Kore, hapishanelerdeki aile ziyaretlerini askıya aldı
Gazze'de arpa hasadı
Gazze'de arpa hasadı
FOTO FOKUS
Yeşil Sol Parti flaması taşıyan grup Cumhur İttifakı taraftarlarına saldırdı
Yeşil Sol Parti flaması taşıyan grup Cumhur İttifakı taraftarlarına saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ