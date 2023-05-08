Bolu'da 3 bant bilardo turnuvası düzenlendi

Bolu'da, merhum hayırsever iş insanı İzzet Baysal anısına Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Bilardo İl Temsilciliği tarafından kentteki bir bilardo salonunda 3 bant bilardo turnuvası gerçekleştirildi.

Lisanslı 28 sporcunun katıldığı ve 2 gün süren turnuva, final maçıyla sona erdi. Turnuvada 1. Taylan Bal, 2. Cemal Varol olurken 3'üncülüğü Faruk Çidem ve Ömer Uçar paylaştı.

Dereceye giren sporcular için düzenlenen ödül törenine Bolu Gençlik ve Spor Müdürü Emrullah Güler, İzzet Baysal Vakfı Mütevelli Heyeti üyeleri Nejat Eratalar, Fatih Yamaner ve sporcular katıldı.

Bilardocular, törenin sonunda birincilik kupasını vefa göstergesi olarak İzzet Baysal Vakfı'nda sergilenmesi için Eratalar'a teslim etti.