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Spor
AA 08.05.2023 12:36

NBA'de play-off heyecanı sürüyor

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı yarı finalinde Phoenix Suns, konuk ettiği Denver Nuggets'ı 129-124 yenerek seriyi 2-2'ye getirdi.

NBA'de play-off heyecanı sürüyor

NBA play-off'larına 2 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı yarı final serisinde Suns, yıldız oyuncuları Kevin Durant ile Devin Booker'ın skorer oyunlarının yardımıyla Nuggets'ı 5 sayı farkla yenerek dördüncü maçta ikinci galibiyetine ulaştı.

Suns'ta Booker 36 sayı, 12 asist ve 6 ribaunt, Kevin Durant 36 sayı, 11 ribaunt ve 6 asist, Landry Shamet 19 sayı, Deandre Ayton 8'er sayı ve ribauntla galibiyette etkili oldu.

Nuggets'ta all-star Nikola Jokic'in 53 sayı ve 11 asistlik üstün performansı, galibiyet için yetmedi. Kariyerinde iki kez normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü kazanan Sırp basketbolcu, NBA'de bir play-off maçında 50 sayı ve 10 asist barajını aşan ilk pivot oldu. Jamal Murray 28 sayı, 7 asist ve 5 ribaunt, Michael Porter 11 sayı ve 10 ribaunt, Aaron Gordon 11 sayı ve 6 ribaunt üretti.

Sixers, James Harden'ın kritik sayılarıyla kazandı

Doğu Konferansı yarı finalinde, normal süresi 107-107 sona eren mücadelede Philadelphia 76'ers, ağırladığı Boston Celtics'i uzatma sonunda 116-115 yendi ve seride 2-2 eşitliği yakaladı.

Sixers'ta mücadeleyi 42 sayı, 9 asist, 8 ribaunt ve 4 top çalmayla tamamlayan all-star James Harden, attığı son saniye basketleriyle maçın uzatmaya gitmesinde ve kazanılmasında kritik rol oynadı. Joel Embiid 34 sayı ve 13 ribaunt, Tyrese Maxey 14 sayı ve 8 ribauntla skora katkı sağladı.

Celtics'te Jayson Tatum 24 sayı, 18 ribaunt ve 6 asist, Jaylen Brown 23 sayı ve 5 asist, Marcus Smart 21 sayı ve 7 asist, Malcolm Brogdon 19 sayı ve 8 ribaunt, Derrick White 12 sayı, Al Horford 10 sayı, 7 ribaunt ve 5 blokla oynadı.

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