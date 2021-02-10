Karşılaşma öncesi basın toplantısı düzenleyen Almanya ekibi Bayern Münih'in teknik direktörü Hansi Flick, Boateng'in yarınki finalde forma giyemeyeceğini söyledi.

Flick, 32 yaşındaki futbolcunun kendisinden izin aldığını belirtti.

"Jerome bana gelerek kişisel nedenlerle Almanya'ya gitmek istediğini söyledi. Koronavirüs test sonucunun negatif çıkmasının ardından evine döndü. İkinci bir duyuruya kadar takımdaki yerini alamayacak."

Alman basınında yer alan haberlerde, Boateng'in, eski kız arkadaşının vefatı nedeniyle ülkesine döndüğü ileri sürüldü.