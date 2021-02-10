Haber Giriş: 10 Şubat 2021 Çarşamba 20:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Boateng Kulüpler Dünya Kupası finalinde görev alamayacak
FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Meksika temsilcisi Tigres ile yarın karşılaşacak Bayern Münih'in savunma oyuncusu Jerome Boateng, kişisel nedenlerle takımdaki yerini alamayacak.
Karşılaşma öncesi basın toplantısı düzenleyen Almanya ekibi Bayern Münih'in teknik direktörü Hansi Flick, Boateng'in yarınki finalde forma giyemeyeceğini söyledi.
Flick, 32 yaşındaki futbolcunun kendisinden izin aldığını belirtti.
"Jerome bana gelerek kişisel nedenlerle Almanya'ya gitmek istediğini söyledi. Koronavirüs test sonucunun negatif çıkmasının ardından evine döndü. İkinci bir duyuruya kadar takımdaki yerini alamayacak."
Alman basınında yer alan haberlerde, Boateng'in, eski kız arkadaşının vefatı nedeniyle ülkesine döndüğü ileri sürüldü.
Etiketler: FIFA
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