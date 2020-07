Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kevin-Prince Boateng, bugünkü antrenman öncesi, teknik direktörümüz Sergen Yalçın, teknik ekibimiz ve futbolcularımızla vedalaştı." ifadelerine yer verildi.

Ara transfer döneminde İtalya'nın Fiorentina takımından kiralık olarak kadroya dahil edilen Boateng, siyah-beyazlı forma ile Süper Lig'de çıktığı 11 maçta 3 gol attı.

Boateng'den veda mesajı

Beşiktaş'tan ayrılan Ganalı futbolcu Kevin-Prince Boateng, veda mesajı yayımladı.

"Sadece Büyük Beşiktaş ailesine çok ama çok teşekkür etmek istiyorum. Beni ilk dakikadan itibaren kendi evimde hissettirdikleri için sizi gerçekten çok özleyeceğim. Her an ve her zaman kalbimde olacaksınız."