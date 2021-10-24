Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi'ndeki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirilen yarışlara, 23 ülkeden 150 sporcu katıldı.

Final yarışlarının ardından Kolombiya'dan Carlos Alberto Ramirez "elit erkekler", Hollanda'dan Laura Smulders "elit kadınlar", İsviçre'den Loris Aeberhard "23 yaş altı erkekler" ve Japonya'dan Kanami Tanno "23 yaş altı kadınlar" kategorisinde birinci oldu.

[Fotoğraf: AA]

Dereceye girenlere ödülleri, düzenlenen törende verildi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün güneşli, bugün yağışlı havada gerçekleştirilen yarışlara katılan sporcuları kutladı.

[Fotoğraf: AA]

Yüce, Dünya kupası müsabakalarının gelecek hafta sonu devam edeceğini söyledi.

"Bu müsabakalara bütün hemşehrilerimi davet ediyorum. Huzur, kardeşlik, barış, sevgi şehri olan bu kentte, müsabakaların en güzel şekilde yapılmasını temenni ediyorum. Yarışlar hayırlı olsun."

[Fotoğraf: AA]

Şampiyonanın 7. tur yarışları, 30 Ekim Cumartesi günü Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirilecek.